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Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da dolandırıcılık yaparak birçok vatandaşımızı dolandıran çeteye polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişilik çete çökertildi.

21 Haziran 2020 Pazar 14:38
Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 4 kişi gözaltına alındı.
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Antalya'da birçok vatandaşlımızı dolandıran dolandırıcılara polis tarafından operasyon düzenlendi. Çetenin bir kısmı Antalya'da, bir kısmı ise Ankara'daydı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde intenet üzerinden araba ilanları vererek 13 kişiyi tam 160 bin 900 TL dolandıran şüpheliler Antalya ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Şüphelilerden K.K.E. ve M.A. Antalya'da yakalandı. A.Ç sahte ismiyle dolaşan T.K ise Gölbaşı'nda yakalandı.

Ayrıça çete üyelerinin iş yerlerineden ve üzerlerinden 8.250 TL, 1.570 dolar, bilgisayarlar, çok sayıda yabancı şahıslar adına açılansim kartı, cep telefonları, banka kartları, dekontlar, sahte kimlikler ve ilana koydukları araçların bilgileri ortaya çıktı. T.K.'nin 34 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. T.K. isimli şahsın 16 yıl 3 ay 8 günlük hapis cezası olduğu belirlendi. Diğer çete üyelerinin de sabıka kayıtları olduğu belirlendi. Tüm üyeler tutuklandı ve çete çökertildi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 14:38
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