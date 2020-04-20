İstanbul 13°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
373.946
DOLAR
6.9148
STERLİN
8.6183
EURO
7.5051

Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek

Dışişleri bakanlığı Ramazan Ay'ına kadar yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getireceğini açıklamasından sonra Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşlarını getirilmesi için şu an orada tv programı yapan Acun Ilıcalı'nın deveye gireceği açıklandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:07
Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün yurt dışında bulunan türk vatandaşlarımızın Ramazan bayramına kadar ülkemize getirileceğini açıklamasından sonra bu yönde çalışmalar başladı.THY'nin seferlerinin düzenlendiği ülkelerden vatandaşlar THY uçakları ülkemize getirilirken özellikle  THY'nin uçmadığı noktalardan birinde kalan Türkler için de Acun Ilıcalı devreye girdi.

"DIŞİŞLERİ'NDEN BENİ ARADILAR"

Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı

"Karayipler'de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara bir şekilde uçak yollamaya çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa uçak yollayıp onları Türkiye'ye göndermek istiyorum. Zor durumdalarmış, onu da öğrendim. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki, kendisini şahsen tanıyorum ve kefil olabilirim. Sabahtan akşama kadar ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir şey yapmaya çalışan biri kendisi. Dışişleri'nden beni aradılar, öyle haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmak istemek bile bir zekâ bana göre. Onları nasıl alırız onun derdindeyiz. Oraya THY gitmiyor. Hat yok, öyle olunca da uçak inemiyor. Çocuklar orada kalmışlar. Dışişleri Bakanlığı'ndan bana ulaştılar. Ben de konuya baktım. Onları kurtarmaya çalışacağız. İnşallah bayrama evlerinde olurlar." 

Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıDominikYurt Dışındaki Vatandaşlar ülkeye Getiriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!
Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!
Yasak dinlemedi sokağa çıktı, bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu!
Yasak dinlemedi sokağa çıktı, bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu!
Bursa'da yasak altındaki balkon eğlencesine temizlik personelleride katıldı
Bursa'da yasak altındaki balkon eğlencesine temizlik personelleride katıldı
İçişleri'nden yasak açıklaması! Kısıtlama sona eriyor
İçişleri'nden yasak açıklaması! Kısıtlama sona eriyor
Eşi ve kızına işkenceden hüküm giymişti, Tahliyesinin ardından ölü olarak bulundu
Eşi ve kızına işkenceden hüküm giymişti, Tahliyesinin ardından ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
Müge Anlı Burhan Aykurt’un katili kim? Müge Anlı, Burhan Aykurt’un katilini bulabilecek mi?
Blutv abone kayıt ve üye nasıl olunur? Blu Tv ücretleri ne kadardır?
Kadınlar için yapılan şartlı doğum yardımı parası nasıl alınır?
A101 nu hafta 23 Nisan – 30 Nisan 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünler kataloğu
Survivor Sercan sakatlandı mı, Sercan yarışmaya devam edebilecekmi, diskalifiye mi olacak?
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
Survivor Barış ve Yasin yumruk yumruğa kavgası damga vurdu! 20 Nisan pazartesi Barış ve Yasin kavga videosu sansürsüz
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak?Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncuları ve konusu
Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız? Bu sene kaç gün, kaç saat oruç tutulacak?
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması bulunduğunuz bölgede koronavirüs var mı?
Kullanılmış maske ve eldivenler nasıl yok ediliyor? Tıbbı atıklar nasıl yok edilir?
2020 Memur gelir vergisi oranları hangi tutar üstünden hesaplanır, hesaplama nasıl yapılır?
Yeni iPhone SE özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!
EBA giriş şifresi nereden, nasıl alınır? EBA öğrenci girişi işlemleri
Çukur dizisi yeni bölümlerle ekrana ne zaman dönecek? Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm neden yayınlanmadı? 19 Nisan Pazar Arda ile Omuz Omuza neden yok?
Netflix yeni dizisi Valeria fragmanı yayınlandı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 20 Nisan Pazartesi 2020 Evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Açık Kapı 400 TL bayram harçlığı ödemesi var mı? Yardım başvurusu nerden nasıl yapılır?
Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.