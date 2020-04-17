Dornaz alfa ilacı ne işe yarar? Dornaz alfa nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan akşam saatlerinde sosyal medya üzeriden sevindiren dornaz alfa ilacı paylaşımı geldi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı yapmış olduğu paylaşımda ;

"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim" ifadelerini kullandı.

DORNAZ ALFA NEDİR ?

Korona virüs hastalığına karşı geliştirilmiş olan dornaz alfa ilacı solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.

Tıp dilinde anlamı ise Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

DORNAZ ALFA İLACI NE İŞE YARAR ?

Korona virüs karşı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi tarafından geliştirilmiş olan dornaz alfa ilacı solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kullanılacaktır.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Korona virüs salgın hastalığına karşı geliştirdiği dornaz alfayı bugece sunan Prof. Dr. Ercüment Ovalı 1961 yılında , Kırklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.