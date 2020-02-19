Dövülerek darp edilen Ares Özdemir isimli fenomen komadan çıkamadı

Antalya’da kendisine reklam filmi çekeceğiz diyen iki kişi birlikte ormanlık alana giden 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şehmus Özdemir, konuştuğu iki kişiyle kafede buluştuktan sonra belirlenen ormanlık alana gitti.

4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda iddialara göre yine aynı kişiler tarafından gittikleri yerde öldüresiye darp edildi. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve kııznın uygunsuz görüntülerini çektiğini öne sürerek oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladılar.

Özdemir aldığı darbeler sonucu olduğu yere anlar içerisinde yere yığılırken V.E. ve K.E. ise olay yerinden koşarak uzaklaştılar. Fenomen Özdemir çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturm abaşlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 15 gün komada kalan Şehmuz Özdemir tedaviye cevap vermedi ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Şehmuz Özdemir'in, bu sabaha karşı yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacakları öğrenildi.