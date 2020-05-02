Dövülerek öldürülen Ares isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri

Dövülerek Öldürülen Ares İsimli Fenomenin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Antalya’da 14 yaşındaki H.E’ye taciz ettiği iddia edilen Ares isimli sosyal medya fenomeni dövülerek öldürülmüştü. Gerçek adı Şehmus Özdemir olan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni, H.E’nin babası ve kardeşi tarafından dövülerek öldürüldü. Son çıkan görüntülere göre Ares, bir kafede baba ve oğul ile birlikte oturmaktadır. Bir süre oturduktan sonra ikiliyle birlikte kafeden çıkan Ares’in bir saat sonra dövüldüğü düşünülmektedir.

4 Şubat Salı günü saat 17.00 civarında yaşanan bu olay aydınlanmaya başladı. H.E’nin babası ve erkek kardeşi V.E ile K.E, reklam anlaşması diyerek Ares ile randevulaştı. Bir süre Konyaaltı sahilinde bir kafede oturdular ve daha sonra Kepez ilçesinde yer alan ormanlık alana gittiler. Ormanlık alanda 2 yıl önce kızlarının uygunsuz şekilde görüntülediği ve taciz ettiği gerekçesiyle baba ve oğul Şehmus Özdemir’i dövmeye başladı. Şehmus Özdemir aldığı darbeler yüzünden bayıldı ve baba ile oğul olay yerinden kaçtı. İhbar gelmesi üzerine Şehmus Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Baba ve Oğul Tutuklandı

Olay polis tarafından incelenmeye başladı ve baba ile oğul gözaltına alındı. Tutuklanma kararı ile mahkemeden ayrılan baba ve oğul, kızlarını mesajla taciz ettiği ve uygunsuz fotoğraflarını isteyip buluşmaya zorladığı için Şehmus Özdemir’i dövdüklerini söyledi.

Şehmus Özdemir 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti ve 19 Şubat günü hayatına veda etti. Cenazesi Diyarbakır’da toprağa verildi. Olayla ilgili son görüntüler ortaya çıktı. Baba ile oğul, Ares ile buluşmak için reklam anlaşması yapacaklarını söyleyerek randevu aldılar. Bir kafede buluştular. Kafedeki görüntüleri ortaya çıktı. K.E’nin kafedeyken bir ara Ares’e bardak uzattığı da görüntülenmektedir.

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