Dr. Ahmet Faruk Yağcı:"hastalık 25 Nisan'da pik yapacak"

Geçtiğimiz günlede kendisine yapılan korona virüs testi pozitif çıkan ve şu anda evinde karantinada olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı,sosyal medya aracılığıyla evinden canlı yayın yaptı.

Evinde dinlenen ve tedavisinin iyi gittiğini söyleyen Yağcı,

“Tedavim şu anda iyi gidiyor. Corona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Adam ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor. 10 Nisan akşamını bir tarih olarak sayarsak 10 Nisan’ın üzerine eklediğimiz 1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum.Bize bu virüs belli bir zamandan önce geldi” açıklamasını yaptı.

Hastalığı geçiren kişilerin yüzde 70'i hafif geçirdiğini. Yüzde 5-10 hiç belirti göstermediğini. Yüzde 20'si ciddi belirtiler ile geçirdiğini söyleyen Yağcı ;

“Bizim ihtiyarlarımızın yaş ortalaması düşük. Bizim ihtiyarlarımızda sigara, alkol olmayınca daha çabuk iyileşiyor. 45 yaşında hızlı bir şekilde yoğun bakıma giren var. Bu virüs bizim ülkede daha iyi davranıyor. Umarım bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Herkes mutlaka evinde bir derece bulundursunlar. Kendilerinde bir şey hissederlerse önce ateşlerini ölçsünler. Normalde ben işe gelirken klimayı bir süre sonra kısarım. Hastaneye vardım, klimayı o gün kullanmadığımın farkında vardım. Ama arabanın içerisi çok sıcak. Derece ile kontrol edince 38 derece vücut sıcaklığımın olduğunu gördüm. Hafifte boğazımda gıcık vardı. Sonra korona tanısı konuldu. Şu anda bir şeyim yok. Vakanın konulmasında göğüs tomografisi çok önemlidir. Doktorlar artık kokusundan korona olduğunu anlar hale geldi. Belirtiler kendini belli ediyor. Şu anda özel hastane-devlet hastanesi farkı pek yok. Şak maka değil korona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Ben 10 gün daha sahalardan uzak duracağım. Biz mücadelede iyi gittik. Bunun nedeni de hekimlerin sözlerinin dinlenmesi oldu. Hekimler bu süreçte para pul düşünmeden çalışır. Karamsar senaryolara girmeyelim. Ramazan Bayramı ile dönüşüm olacak. Ben çok ümitliyim” dedi.