DSİ memur alımı başvuruları 8-17 Ocak tarihlerinde alınacak.

DSİ'nin gerçekleştirdiği resmi duyuru ile Kars, Van, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Ardahan ve Ağrı'ya kuruma bağlı birimlerde personel alımı yapılacağı bildirildi. Kuruma inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, makine mühendisliği, jeoloji mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, çevre mühendisliği, matematik mühendisliği, meteoroloji mühendisliği diplomasına sahip olma ve başvuruya dayalı genel ve özel şartları yerine getirme şartları yer alıyor.

DSİ'nin bu ilanına başvuru yapacak olan adayların ayrıca KPSS'den 70 puan alma şartını da yerine getirmeleri gerekiyor. Kuruma ilan için başvuru yapmak isteyen adayların 8-17 Ocak tarihleri arasında personelalimi.dsi.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.