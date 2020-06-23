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DSÖ:'Salgın büyüyor sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamalıyız'

Dünya Sağlık Örgütü yaşanan pandemi süreci ile ilgili olarak salgının büyüdüğünü buna karşılık Sağlık çalışanlarının taciz ve dalgalanmalardan korunmasının gerektiğini vurguladı.

23 Haziran 2020 Salı 23:06
DSÖ:'Salgın büyüyor sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamalıyız'
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Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı gün geçtikçe büyüyor. Konuyla ilgili tartışmaların odağında ki kuruluş Dünya Sağlık Örgütün'den korkutan açıklama geldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kamu Hizmeti Günü konuşan Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaşanan korona virüs vaka sayısının giderek büyüdüğüne değindi.Ghebreyesus, salgın ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarının güvenliklerinin sağlanarak taciz ve hastalığın dalgalanma periyodlarına karşı korunmasını gerektiğini vurguladı.


Bu konuda tüm ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus güvenli hizmet için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Genel Direktör Ghebreyesus toplum sağlığı için mevcut sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve bu alanda daha çok iş fırsatı oluşturulması gerektiğini anlattı.

PANDEMİ BÜYÜYOR

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgını ile de koronanın bir yere gitmediğini aksine büyüdüğünü sözlerine ekleyen Ghebreyesus,vaka ve ölüm sayısının giderek arttığını vurguladı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:06
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