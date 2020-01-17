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Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand, ölüm yıldönümünde unutulmadı

Duayen Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 7. ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri kabri başında anma programı düzenledi.

17 Ocak 2020 Cuma 14:39
Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand, ölüm yıldönümünde unutulmadı

Türkiye'nin önde gelen anchormanlarından gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand. ölümünün 7. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstanbul, Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki mezarı başında gerçekleştirilen anmaya Birand'ın eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları da katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konulurken gazeteci için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Mehmet Ali Birand'ın kızı Cemre Birand anmaya gelenlere minnettarlığını ileterek, “7 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Yine eski çalışanları, arkadaşları burada beraber olduk. Her gelene, her hatırlayana çok teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için teşekkür ederim“ diye konuşurken oğlu Umur Birand, “Her geçen yıl gittikçe daha da zorlaşıyor, yanınızda olmadığı sürece, sesini duymadığı sürece... Onu hatırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Dostlarıyla buluşuyoruz, kendi ailemiz içerisinde her zaman onu konuşuyoruz. Çok içtenlikle onu çok özlüyoruz" dedi.



Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand, ölüm yıldönümünde unutulmadı

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