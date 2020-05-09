Düğün salonlarından ilginç tedbir fikri! Halaycıların arasına sosyal mesafe çubuğu

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası görüldükten sonra Mart ve Nisan aylarından düğün yapacak olan aileler alınan tedbirler kapsamında düğünlerini Temmuz ve Ağustos aylarına ertelediler. Salgının gidişatının iyiye gitmesiyle birlikte yavaş yavaş normalleşme çalışmaları başlatılırken düğünlerin ne zaman yapılabileceği de merak konusu olmaya başladı.

Bu durumdan en çok etkilenenler arasında olan düğün salonu sahipleride uygulanan yasağın biteceği günü beklerken, Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklarına başladılar. Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler geliştiren ve yasak kalkar kalkmaz yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlamalarını da neredeyse tamamladılar.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, tarafından koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan yasağın kalkmasının ardından yapılacak düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planlandı ve düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılmasına karar verildi. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer almasına izin verilirken işletmeciler, her davetli ateşi ölçülerek salona girmesini sağlayacak ve salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek. İşletmecilerin aldığı önlemler arasında ayrıca salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak.

Düğünlerde konuklara dağıtılan meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanlar hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak.

Alınan tedbirlerde en ilginç olanı ise halay için alınan oldu. Düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen oyun pisti eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi sağlanırken davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi süreci boyunca ara verilecek. Salon işletmecileri bununla ilgili farklı bir öneri sunarak halay, horon oynamak isteyen misafirler için sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayarak oynamak isteyenlerin aralarına verilecek. Konuklar halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecekler.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, düğün organizssaynolarının naslı olacağı konusunda yaptığı açıklamada "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Biz her zaman salonlarımızı açmaya hazırız. Tedbirlerimizi salon girişinden itibaren uygulayacağız. Maske sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1.5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Corona Virüsü tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" diye konuştu.

Düğünlerin bir diğer vazgeçilmezi takı töreni için sandık sistemi uygulanacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.