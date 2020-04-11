Dün akşam ki manzaraya bilim kurulu üyesinden açıklama:"bedeli olacak"

10 Nisan akşamI korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde alınan 48 saat sokağa çıkma yasağından sonra vatandaşlar marketlere , fırınlara akın etmişti. Yaşanan tüm bunlar ile ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü Kanal 24’te katıldığı canlı yayında koronavirüs’te Türkiye’nin durumunu değerlendirdi.

‘GELEN GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM’

Özlü, sokağa çıkma yasağının ardından halkın marketlere, benzin istasyonlarına yığılmasını olumsuz olarak değerlendirdi.

Özlü ‘çok üzgünüm, iyi gidiyorduk, ama bugün ki karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm’ dedi.