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Dünya'ya tıbbi destek Türkiye'den

Korona virüs salgın hastalığı ile tüm Dünya'nın mücadele ettiği bu günler de Türkiye yaptığı tıbbi destek yardımlarıyla bir adım öne çıkmayı başardı.Türkiye ABD, Çin, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın aralarında bulunduğu 53 ülkeye tıbbi malzeme verdi. Yardımlar Balkanlar, Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya da ulaştı.

24 Nisan 2020 Cuma 09:55
Dünya'ya tıbbi destek Türkiye'den

Korona virüs hstalığı ile yoğun bir mücadele yaşana bu dönemde Türkiye dünya'ya örnek olmaya devam ediyor.Yerli ve milli olarak ürettiği tıbbi malzeme yardım paketlerini ihtiyacı olan ülkere gönderiyor.

Şu ana kadar 100'den fazla ülkeden yardım talebi gelirken bunlardan 53'üne olumlu cevap verildi. Türkiye aralarında ABD, Çin, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İrlanda, İran, Sırbistan, Tunus, Kosova, Bosna Hersek, Somali ve Filistin'in de bulunduğu 53 ülkeye uçaklar dolusu malzeme gönderdi. İlk destek, salgının kaynağı Çin'e verildi. 31 Ocak'ta içerisinde bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, 500 medikal koruyucu gözlük ve 10 bin non-steril takviyeli ekipman bulunan destek paketleri virüsün merkezi Çin'e ulaştırıldı.

ÇİN, İRAN, IRAK, LÜBNAN...

Çin'den sonra komşumuz Bulgaristan'a 11 Mart tarihinde 50 bin maske, 100 bin tulum ve 100 bin koruyucu gözlük teslim edildi. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise 13, 21, 28 Mart tarihlerinde 72 milyon liralık finansal kaynak, tanı kiti, aşı, ilaç ve diğer ekipmanların bulunduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi. KKTC'ye destekler devam ediyor. Yine komşumuz İran'a da 17 Mart'ta 10 bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 73 bin 3 katlı maske yardımı yapıldı. Irak'a ise 19 ve 31 Mart tarihlerinde 30 bin maske, 475 adet gıda kolisi ve dezenfektan gönderildi. Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Lübnan'a da gıda yardımında bulundu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden ulaştırılan yardımlar, ülkenin en yoksul bölgesi Trablusşam ve Akkar kentlerindeki 600'ü aşkın aileyle paylaşıldı.

AVRUPA RAHATLADI

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın da yaraları sarıldı. Bu ülkelere 1 Nisan'da destek paketleri gitti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevlerinde ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumunda üretilmiş maske, kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi malzemeler askeri kargo uçaklarıyla gönderildi. Türkiye'nin yardımları, virüs nedeniyle çok zor günler yaşayan bu ülkelerde hükümet yetkililerine duygu dolu anlar yaşattı. Koronovirüsle mücadele kapsamında Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya da 24 Mart'ta 26 bin tanı kiti gönderildi.

BALKANLAR'A KOŞTUK

Balkan ülkeleri de salgınla mücadelede yalnız bırakılmadı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), koronavirüsle mücadele için Türkiye'den yardım talep etti. Mektubun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ulaştırılmak üzere tıbbi malzeme kolilerinin hazırlanması yönünde talimat verdi. 8 Nisan tarihinde Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek'e birer kargo uçağı dolusu tanı kiti, maske ve tulum gönderildi. Arnavutluk'a ise 6 ambulans hibe edildi.

Yenişafak

Son Güncelleme: 24.04.2020 10:03
Anahtar Kelimeler:
Dünyaya Tıbbi Destek TürkiyedenTıbbi DestekKoronavirüs Ile Mücadele
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