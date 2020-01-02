İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115751
ALTIN
292.266
DOLAR
5.9551
STERLİN
7.8513
EURO
6.6665

Dünyaca ünlü dergiye konu oldu! Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin de gidilecek en iyi yerler listesine aldığı Göbeklitepe, meraklıları tarafından nerede olduğu konusunda araştırılmaya başlandı. Şanlıurfa'da bulunan Dünyanın en eski yapıtlarından olan Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Peki Göbeklitepe neden bu kadar önemli?

02 Ocak 2020 Perşembe 16:40
Dünyaca ünlü dergiye konu oldu! Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Netflix'te yayınlanan 'Atiye' isimli diziden sonra Gözbeklitepe'nin nerede olduğunu araştırmaya başalayan kullanıcılar, 12 bin yıllık bu buluntunun neden bu kadar önemli olduğunu da sorgulamaya başladılar. National Geographic'nin de konu olarak aldığı ve "2020 yılında gidilecek en iyi yerler" listesine yer alan Göbeklitepe, bu yıl turizme büyük oranda katkı sağlayacağa benziyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer aldığı National Geographic dergisinin listesinde bulunan Göbeklitepe, Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de en önemli uğrak yeri olacağa benziyor.

Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre ve Haliliye ilçesine bağlı Örencik mahallesinde bulunan Göbeklitepe, uzun çalışmalar sonucunda bulunan 12 bin yıllık buluntulardan oluşuyor. Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülen kalıntılardır.

Hz. İbrahim’in Kenti olarak bilinen Harran Ovası’na yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe, Alman arkeolog Klaus Schmidt’in öncülüğünde 1995 yılında başlanan kazılar sonucu ortaya çıkartıldı. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu yapıtların 12 bin yıl önce inşa edildiği ortaya çıkarılan ve yerleşik yaşama geçiş tarihinin yeniden yazılmasına yol açmıştır.

Şuan için 6 tanesi gün yüzüne çıkarılan yapılardan daha 20 tane olduğu tahmin ediliyor. Diğerlerinin çıkartılması için de çalışmalar devam ediyor.


GÖBEKLİTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Şanlıurfa’nın turistik simgelerinden Urfa Kalesi’ne de 22 kilometre uzaklıkta olan Göbeklitepe'ye gitmek için, Şanlıufa şehir merkezinden Göbeklitepe'ye navigasyon aracılığı ile ulaşmanız mümkün. 

Şehir merkezinden araç ile buraya gelecekseniz şayet D400 otoyolunu kullanarak yaklaşık 20 dakikada Göbeklitepe’ye ulaşabilirsiniz.

Araç harici bir ulaşım sağlamak istiyorsanız eğer, Şanlıurfa Belediyesi Göbeklitepe’ye otobüs seferleri düzenliyor. Şanlıurfa kent merkezindeki Abide durağından hareket eden 100 numaralı otobüse binerek Göbeklitepe’ye ulaşabilirsiniz. Abide durağından saat 10.00 ve 16.00’da Göbeklitepe’ye giden otobüsler, 12.00 ve 18.00’de de Göbeklitepe’den hareket ederek kent merkezine ulaşıyor. Öğrenci bileti 3 TL iken tam bilet 5 TL. Öğretmenlerse 4 TL’ye bu otobüse binebiliyor.

GÖBEKLİTEPE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Göbeklitepe bir yerleşim yeri olmaması burayı özel kılan sebeplerin başında geliyor. Göbekli tepe, insanlığın yerleşik hayata, tarıma geçmesinden birkaç bin yıl öncesinde de bir çeşit sosyal oluşumun, inanış sisteminin, hiyerarşinin bulunduğuna işaret ediyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe NeredeGöbeklitepeye Nasıl GidilirGöbeklitepe Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!
Misafirin yanında oturmadı diye karısını kaynar suyla haşladı!
TOGG'dan yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin Kamuoyu açıklaması
TOGG'dan yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin Kamuoyu açıklaması
Fatih'te battaniyeye sarılı şekilde bir ceset bulundu
Fatih'te battaniyeye sarılı şekilde bir ceset bulundu
Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Popüler Haberler

Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
SGK sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demektir?
Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri
Araç Muayenesinde hangi evraklar isteniyor? TÜVTÜRK araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları
En kolay anında kredi veren bankalar
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları
Almanya’dan Türkiye’ye gelmek için hangi işlemler yapılır? Almanya'dan Türkiye'ye geliş vize ve pasaport işlemleri
SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? SGK teşvikleri nasıl ve nereden öğrenilir?
2020 Gelir vergisi tarifesi ve engelli indirim tutarı
Dopamine fasting yani dopamin orucu nedir nasıl uygulanır?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?
SSK fizik tedavi ücretini karşılıyor mu? SGK fizik tedavi ücreti karşılaması için gerekli şartlar ve detayları
2020 takviminde kaç gün resmi tatil var?
Yerli Araba TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkar?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.