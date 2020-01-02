Dünyaca ünlü dergiye konu oldu! Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Netflix'te yayınlanan 'Atiye' isimli diziden sonra Gözbeklitepe'nin nerede olduğunu araştırmaya başalayan kullanıcılar, 12 bin yıllık bu buluntunun neden bu kadar önemli olduğunu da sorgulamaya başladılar. National Geographic'nin de konu olarak aldığı ve "2020 yılında gidilecek en iyi yerler" listesine yer alan Göbeklitepe, bu yıl turizme büyük oranda katkı sağlayacağa benziyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer aldığı National Geographic dergisinin listesinde bulunan Göbeklitepe, Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de en önemli uğrak yeri olacağa benziyor.

Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre ve Haliliye ilçesine bağlı Örencik mahallesinde bulunan Göbeklitepe, uzun çalışmalar sonucunda bulunan 12 bin yıllık buluntulardan oluşuyor. Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülen kalıntılardır.

Hz. İbrahim’in Kenti olarak bilinen Harran Ovası’na yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe, Alman arkeolog Klaus Schmidt’in öncülüğünde 1995 yılında başlanan kazılar sonucu ortaya çıkartıldı. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu yapıtların 12 bin yıl önce inşa edildiği ortaya çıkarılan ve yerleşik yaşama geçiş tarihinin yeniden yazılmasına yol açmıştır.

Şuan için 6 tanesi gün yüzüne çıkarılan yapılardan daha 20 tane olduğu tahmin ediliyor. Diğerlerinin çıkartılması için de çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa’nın turistik simgelerinden Urfa Kalesi’ne de 22 kilometre uzaklıkta olan Göbeklitepe'ye gitmek için, Şanlıufa şehir merkezinden Göbeklitepe'ye navigasyon aracılığı ile ulaşmanız mümkün.

Şehir merkezinden araç ile buraya gelecekseniz şayet D400 otoyolunu kullanarak yaklaşık 20 dakikada Göbeklitepe’ye ulaşabilirsiniz.

Araç harici bir ulaşım sağlamak istiyorsanız eğer, Şanlıurfa Belediyesi Göbeklitepe’ye otobüs seferleri düzenliyor. Şanlıurfa kent merkezindeki Abide durağından hareket eden 100 numaralı otobüse binerek Göbeklitepe’ye ulaşabilirsiniz. Abide durağından saat 10.00 ve 16.00’da Göbeklitepe’ye giden otobüsler, 12.00 ve 18.00’de de Göbeklitepe’den hareket ederek kent merkezine ulaşıyor. Öğrenci bileti 3 TL iken tam bilet 5 TL. Öğretmenlerse 4 TL’ye bu otobüse binebiliyor.

GÖBEKLİTEPE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Göbeklitepe bir yerleşim yeri olmaması burayı özel kılan sebeplerin başında geliyor. Göbekli tepe, insanlığın yerleşik hayata, tarıma geçmesinden birkaç bin yıl öncesinde de bir çeşit sosyal oluşumun, inanış sisteminin, hiyerarşinin bulunduğuna işaret ediyor.



