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Dur ihtarına uymayan zanlılar 3 bekçiyi vurdu!

Şanlıurfa'da vardiya görevinde olan 3 bekçi 'Dur' ihtarında bulundukları şüphelendikleri kişiler tarafından silahla vurularak yaralandılar.

10 Mart 2020 Salı 12:05
Dur ihtarına uymayan zanlılar 3 bekçiyi vurdu!

Şanlıurfa'da sabah saat 05.00 sıralarında vardiya görevinde bulunan 3 bekçi şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandılar. Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde çift plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istediler. Otomobil sürücüleri ise polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştılar. 

Daha sonra otomobilden inen şüpheliler yaya olarak kaçarken sokak içerisinde 3 bekçi şüphelilerin önlerine çıkarak kaçmalarını engellemeye çalıştılar. Bekçiler ve şüpheliler arasında yaşanan boğuşma sırasında ise 2 zanlı kendilerini durdurmak isteyen 3 bekçiye ateş ederek yaralanmalarına neden oldular.

Bekçileri yaralayan zanlılar, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken yaralı bekçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaBekçiSaldırıVurulma
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