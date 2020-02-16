Düsseldorf Havaalanı'na inen Pegasus uçağında yangın paniği

Pagasus Havayollarına ait PC1003 sefer sayılı TC-CPU tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen'den sorunsuz bir şekilde kalkışla Düsseldorf seferi için havalandı. Düsseldorf Havaalanı'na iniş yaptığı sırada kuleden uyarı alan uçakta yangın alarmı verildi.

Park yerine yanaştığı sırada kule uçağın altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulundu. Bunun üzerine uçak ekibi yolcularını güvenli bir şekilde çaktanedilmesini sağlamak için harekete geçti. İtfaiye ve ambulans ekipleri tedbir amaçlı olay yerine yönlendirirken pilotacil terk etme prosedürü uygulayarak yolcuları patlatılan slide (acil tahliye botu) ile uçaktan tahliye edilmesini sağladı.

Düsseldorf Havalimanında yaşanan durum nedeniyle bir açıklama yapan Pegasus Havayolları, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uçağımız bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimiz emniyetli tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir"