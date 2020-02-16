betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Düsseldorf Havaalanı'na inen Pegasus uçağında yangın paniği

Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı Düsseldorf Havalimanına iniş yaptığı sırada yangın alarmı verildi. Alt kısmında alev ve duman görüldüğü uyarısını alan uçak yolcularını emniyetli şekilde tahliye etti.

16 Şubat 2020 Pazar 08:49
Düsseldorf Havaalanı'na inen Pegasus uçağında yangın paniği

Pagasus Havayollarına ait PC1003 sefer sayılı TC-CPU tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen'den sorunsuz bir şekilde kalkışla Düsseldorf seferi için havalandı. Düsseldorf Havaalanı'na iniş yaptığı sırada kuleden uyarı alan uçakta yangın alarmı verildi. 

Park yerine yanaştığı sırada kule uçağın altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulundu. Bunun üzerine uçak ekibi yolcularını güvenli bir şekilde çaktan tahliye edilmesini sağlamak için harekete geçti. İtfaiye ve ambulans ekipleri tedbir amaçlı olay yerine yönlendirirken pilotacil terk etme prosedürü uygulayarak yolcuları patlatılan slide (acil tahliye botu) ile uçaktan tahliye edilmesini sağladı.

Düsseldorf Havalimanında yaşanan durum nedeniyle bir açıklama yapan Pegasus Havayolları, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uçağımız bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimiz emniyetli tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir" 

Anahtar Kelimeler:
PegasusTahliyeDüsseldorf HavalimanıYangın Alarmı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Şeker'in telefonunu inceleyen polis, görüşme kayıtlarını ortaya çıkardı
Kadir Şeker'in telefonunu inceleyen polis, görüşme kayıtlarını ortaya çıkardı
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçiye bıçaklı saldırı
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçiye bıçaklı saldırı
Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!
Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!
Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi TBMM'de
Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi TBMM'de
Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı
Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü

Popüler Haberler

Rüyada uçmak ne demektir? Rüyada uçtuğunu görmenin anlamı ve tabiri
Doğduğun Ev Kaderindir Meral kimdir? Gerçek adı nedir? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu uzatıldı. Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?
Friends dizisi yeniden mi başlıyor? Jennifer Aniston'dan Friedns dizi severlerine müjde
Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi Çağatay'ı çıldırttı
Dünya genelinde günümüze kadar meydana gelen en şiddetli depremler ve yerleri
Kuzey Yıldızı Tülin kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Binici hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken Kıvılcım kimdir? Özge Özder hakkında bilgiler
Öğretmenlere ÖSYM'den YÖKDİL Sınav Görevi
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
2020 Emniyeta atama takvimini yayınlandı! EGM Polis şark süresi değişti mi, düştü mü?
ÖSYM Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı başvurusu başladı! ÖSYM ais KPSS tercih ekranı, ücreti ve tercih robotu
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfak'ta kim elendi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.