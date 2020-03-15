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Düzce'de bir baba koronavirüsü şüphesi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Düzce'de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüsü şüphesi nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilmek istenen 5 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından hastaneden kaçırıldı.

15 Mart 2020 Pazar 13:53
Düzce'de bir baba koronavirüsü şüphesi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Almanya’dan yaklaşık 12 gün önce Türkiye’ye gelen bir ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldılan Ş.F. üzerinde yapılan tetkiler sonucu koronavirüsü olabileceğinden şüphe duyan doktorlar kız çocuğunun gözlem altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Durumun Ş.F.'nin babası Ü.F.'ye aktarılmasının hemen ardından baba kızını da alarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise ihbar ettikten sonra ekipler, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tekrar gözetim altına alındı.

Emniyete götürülen baba Ü.F. ise polislere verdiği ifadesinde bir an panik yaptığını ve o yüzden kızını hastaneden çıkardığını söyledi. Babab Ü.F.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 15.03.2020 13:53
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DüzceHastaneKoronavirüsüKız çocuğuKaçırma
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