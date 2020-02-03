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Düzce'de ki cinayette güvenlik kamerası katil zanlısını ele verdi

Düzce'de hurdacılık mesleğiyle uğraşan 46 yaşındaki Mehmet Karahan'ın evinin önünde ölü bulunması sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kameraları katil zanlısını ele verdi. Kayıtlarda Karahan'ın ölümüne üvey oğlunun neden olduğu ortaya çıktı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:15
Düzce'de ki cinayette güvenlik kamerası katil zanlısını ele verdi

Düzce'ye bağlı Fatih mahallesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan mehmet Karahan, dün gece evinin önünde kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçak darbeleri alan Karahan'ın olay anında hayatını kaybettiğini belirkedi ve Karahan'ın cansız bedeni ambulansla otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise Mehmet Karahan'ın ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Bir güvenlik akmerası kaydının yerinde olmaıdığı anlaşılınca çevrede arama yapıldı. Kayıp kamera kaydı bölgede bulunan dereye atılmış oalrak bulundu ve ekipleri tarafından kayıt bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Diğer kayıtlarla birlikte incelemeye alınan görüntülerde polis, Karahan'ın ölümü ile ilgili 2 kişinin kimliğini belirledi. Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiklerini tespit edilen şüpheliler K.L ve G.U, ekipler tarafından otobüse binmeden gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Karahan'ın Kara Hacı Musa Mahallesi'ndeki ikametinin önünde çalıştığı sırada imam nikahlı eşi E.A'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü" ifadesi yer alırken cinayetin meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı ve 'tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasından sonra tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandıkları ve  Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildikleri belirtildi.


 

Anahtar Kelimeler:
DüzceCinayetMehmet Karahan
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