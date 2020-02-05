Düzce otobüsünde piton paniği! Stepne bölümünde bulundu

İstanbul-Düzce arası yolcu taşımacışı yapan bir otobüs firmasında piton paniği yaşandı. Evinde beslediği piton yılanını bir kutuya koyan yolcu muvaine teslim ederek otobüsün bagajına yerleştirildi. Ancak bagajda, bulunduğu yerden çıkan biton, otobüsün stepne bölümüne girdi.
Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde inen piton yılanını sahibi teslim aldığı kutuda yılanının olmadığını fark ederek geri döndü ve otobüsün içerisinde kaybolan yılanı aramaya başladılar.
Güvenç, kayıp hayvanın önce kedi veya köpek olduğunu sandıklarını fakat yolcunun yılan olduğunu söylemesi üzerine korkuya kapıldıklarını ifade ederek, “Piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye korktuk. Yolcu evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardıktan sonra huzura kavuştuk. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi. Yatak bölgelerine gitseydi bizim için sıkıntı olurdu” ifadelerini kullandı.