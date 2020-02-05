Düzce otobüsünde piton paniği! Stepne bölümünde bulundu

İstanbul-Düzce arası yolcu taşımacışı yapan bir otobüs firmasında piton paniği yaşandı. Evinde beslediği piton yılanını bir kutuya koyan yolcu muvaine teslim ederek otobüsün bagajına yerleştirildi. Ancak bagajda, bulunduğu yerden çıkan biton, otobüsün stepne bölümüne girdi.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde inen piton yılanını sahibi teslim aldığı kutuda yılanının olmadığını fark ederek geri döndü ve otobüsün içerisinde kaybolan yılanı aramaya başladılar.

Otobüsün sürücüsü Cafer Çalık ile muavin Melih Güvenç, bagajdaki kutusunda stepne bölümüne kaçan pitonu aramalar sonucu stepne bölümünde buldular. Yılan sahibine teslim edilirken muavin Melih Güvenç, “İstanbul’dan Düzce’ye geldik. Yolcuları indirdikten sonra, aracı yıkamaya giderken bir yolcu gelip elindeki kutuda hayvanının olmadığını söyledi. Aracın içerisinde ve bagajlarda bulamadık. Stepne bölgesinde piton yılanını bulduk. Kaptanımız yılanı zorlukla dışarı çıkardı. Böyle bir tehlike atlattık” diye konuştu.

Güvenç, kayıp hayvanın önce kedi veya köpek olduğunu sandıklarını fakat yolcunun yılan olduğunu söylemesi üzerine korkuya kapıldıklarını ifade ederek, “Piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye korktuk. Yolcu evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardıktan sonra huzura kavuştuk. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi. Yatak bölgelerine gitseydi bizim için sıkıntı olurdu” ifadelerini kullandı.