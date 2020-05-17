Düzce'de arazi kavgasında kan döküldü!

Düzce'ye bağlı Aydınpınar köyü'nde arazi kavgasın kanlı bitti. Olay sabah saatşerinde Yılankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı mahallede komşu olan Üzeyir Altun ve İshak B. arasında arazi sınırı konusunda bir tartışma başladı.

İddialara göre uzunca bir süredir aralarında arazinin sınırlarının yeniden belirlenmesiyle ilgilli sürekli bir tartışma yaşandığı öğrenilirken bugün aynı tartışma iki komu arasında yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine İshak B. evinde bulunan tüfeği alarak Üzeyir Altun’un evinin önüne geldi ve rastgele ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Üzeyir Altun, olay yerinde hayatını kaybederken komşusunun ölümüne neden olan İshak B. olayın hemen ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri incelemelerini devam ettiriken, İshak B.’yi yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 16:27