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Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları

Yunanistan'a giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenler Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapısına doğru akın ederken Yunan askeri göçmenlerin geçişlerine izin vermemek için müdahale etmeye başladılar.

01 Mart 2020 Pazar 22:13
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları

Türkiye'nin aldığı bir kararla Avrupa sınır kapıları açılarak çıkışlarına izin verilen düzensiz göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Yunanistan’a geçiş yapan binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürerken  Yunanistan'ın sınırlarda çok sayıda güvenlik önlemi de aldığı belirtildi. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırdan geçen göçmneleri yakalayarak askeri araçlarla kamplara götürmeye başladılar.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlerden dolayı ise Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gün önce kapatıldı. Burada bulunan bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçiş yapmaya başladılar. Meriç Nehri'nin karşısına güvenlik amaçlı yönlendirilen Yunan askerleri ise göçmenlerin geçişlerini engellemek için sık sık uyarılarda bulunuyor ve ara ara da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer ise bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor. 

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları

Diğer taraftan düzensiz göçmenlerin bir kısmının ise Meriç Nehri'ni geçmek için sınır köylerine giderken bir bölümü Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgede sınır kapısının açılmasını bekledikleri belirtildi. Ormanlık bir alanda bekleyen göçmenler alandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştılar. Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeri TOMA sokan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su, ses bombası, gaz bombası ve biberden çok fazla etkilendikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları


 

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YunanistanSınırDüzensiz GöçmenMüdahaleEdirne Sınır Kapısı
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