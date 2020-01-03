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Düziçi Belediyesi'nden sıradışı uygulama! İlçeye giren para ödüyor

Düziçi Belediyesi yeni bir uygulama başlatarak ilçeye giren araçlardan işgaliye parası adı altında ödeme alıyor. Zabıtalar tarafından makbuz karşılığında alınan ayak pastı parasına şoförler tepki gösteriyor.

03 Ocak 2020 Cuma 13:00
Düziçi Belediyesi'nden sıradışı uygulama! İlçeye giren para ödüyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi belediye meclisi yeni bir karar alarak ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs ve taksilerden 'işgaliye ödemesi' adı altında para alınması ile ilgili bir uygulama başlattı. 5 Aralık tarihinde başlattığı bu uygulamayla belediye Zabıtaları ilçeye giriş yapan araçlara makbuz keserek ödeme tahsil ediyorlar.

Düziçi Belediyesi'nden sıradışı uygulama! İlçeye giren para ödüyor

İlçe şehir merkezi giriş çıkışlarına uygulama noktaları oluşturan zabıta ekipleri, ilçeye giren tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL alıyorlar.

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Düziçi Belediyesinin bu yeni uygulamasına şoförlerden tepkiler gelirken bir ilaç firması temsilcisi olduğunu söyleyen sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini kaydederek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” diye konuştu.

Düziçi Belediyesi'nden sıradışı uygulama! İlçeye giren para ödüyor

İlçe esnaflarından bir vatandaş ise "Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullanarak Belediyenin bu uygulamasına karşı çıktığını belirtti.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise Belediye Meclisi tarafından alınan ve 1 aydır uygulamada olan ayakbastı parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Anahtar Kelimeler:
Düziçi BelediyesiIşgaliye ParasıAyak BastıZabıta
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