Ebru Şallı'nın evlat acısı! Lenfoma tedavisi gören oğlu yaşamını yitirdi

Eski manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyay gelen oğulları Pars'ı kaybetti. 8 yaşından olan ve 1 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars dün gece tedavş gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yaşam mücadelesini kaybeden minik Pars çin öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınlarken Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olmuş ve oğlu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Küçük oğlum da basketbol oynuyor. Onu da elimizden geldiğince yetiştiriyoruz ama bir hastalık durumumuz var. Bir tedavi sürecimiz oldu. 1 yıl gibi bir süreç geçirdik. Şu an durumu iyi ama onun okuluna ara vermemiz gerekti. Koşturmaca içinde bir yıl geçirdim. Her şey insanlar için, her şeyi yaşayabiliyoruz. Ben çok sabırlı bir insanım. Hep pozitif bir şekilde enerjiyi içten yükseltmek lazım."

Ebru Şallı, sürekli oğlu ile ilgili kendisine yönelitilen sorulara son noktayı koymuş ve basına verdiği bir röportajda şu yanıtı vermişti:

"Ben bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Evet bir şey var, ben buna yok demedim başından beri ama detay bilgi vermek istemiyorum. Nihayetinde bir çocuk. Sizlerden de bir destek bekliyorum. Magazinin bir parçası olabilecek bir durum olmamalı. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. Gayet güzel, sağlığı iyi. Anne ve baba olarak konuşmama kararı aldık."