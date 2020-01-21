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Ece Üner'den Galatasaray camiasına özür mesajı

Show TV Ana Haber bülteninde yayınlanan bir haberden dolayı kanal ve haber spikeri Ece Üner büyük tepki topladılar. protestolara maruz kalan Ece Üner sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi.

21 Ocak 2020 Salı 22:23
Ece Üner'den Galatasaray camiasına özür mesajı

Ünlü haber spikeri Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili b ir haber yayımlanmış ve haberde sadece Galatasaray'ın adı geçmişti. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları durumdan rahatsız olduklarını belirterek hem kanala hemde haber sunucusu Ece Üner'e tepki göstermişlerdi.

Kanalda yer alan haberde ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadelerinin kullanıldığını ve behsedilen dönemde Galatasaray'da oynayan futbolcuların isimleri takımlarının vurgulandığını söyleyen taraftarların tepkileri büyük oldu ve Twitter'da  #ShowTvBoykot etiketiyle tweet atıldı.

Haber sunucusu Ece Üner ise maruz kaldığı protestolar karşısında kişisel Twitter hesabından bir özür mesajı yayımladı. Üner mesajında; "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir" ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 21.01.2020 22:25
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayShow TvEce üner
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