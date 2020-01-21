Ece Üner'den Galatasaray camiasına özür mesajı

Ünlü haber spikeri Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili b ir haber yayımlanmış ve haberde sadece Galatasaray'ın adı geçmişti. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları durumdan rahatsız olduklarını belirterek hem kanala hemde haber sunucusu Ece Üner'e tepki göstermişlerdi.
Kanalda yer alan haberde ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadelerinin kullanıldığını ve behsedilen dönemde Galatasaray'da oynayan futbolcuların isimleri takımlarının vurgulandığını söyleyen taraftarların tepkileri büyük oldu ve Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet atıldı.
Son Güncelleme: 21.01.2020 22:25