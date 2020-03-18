Eczacı İhsan Giray'ın Koronavirüsten ölen ilk Türk olduğu iddialarına yalanlama!

Dünyayı etkisi altına alan ve hızlı bir şekilde yayılan Korona virüsten Türkiye’de ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk vatandaşın açıkladı. Hayatını kaybeden ilk vatandaşın 89 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Ölen kişinin Beyoğlu'nda yer alan Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray olduğu iddia edilmişti fakat o iddialara yalanlama geldi.

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Korona virüsten Türkiye’deki ilk kaybın eczacı İhsan Giray olduğu iddia edilmişti. İhsan Giray cenazeye gelen kişilerin maske ve eldiven takması eşliğinde toprağa verildi. Bazı vatandaşların Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkatleri çekti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in "Koronavirüs salgınında yaşamını yitiren ilk vatandaşımız eczacı bir meslek büyüğümüz" paylaşımını yapması iddiaları güçlendirmişti. Ancak İhsan Giray’ın yakınlarından yalanlama geldi. İhsan Giray’ın yakınları Giray’ın 90 yaşında olduğunu söyleyerek iddiaları yalanları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşın 89 yaşında olduğunu söylemişti.

‘’Eşi de pozitif çıktı’’

CHP'nin son İstanbul kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çetinkaya’nın yaptığı açıklamada, Korona virüsten vefat eden kişinin Beyoğlu Melis Eczanesi Sahibi İhsan Giray olduğunu söyledi. Çetinkaya, ‘’Eşinde de pozitif çıktı. Çin'li birisiyle temasta bulunan eczanenin kalfası da hastanede yatıyor." paylaşımı yaptı.

İstanbul Eczacılar Odası da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Meslektaşımız Ecz. İhsan Giray (Melis Eczanesi / Beyoğlu) vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" bilgisi verildi.

Eczacı İhsan Giray’ın yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Yakınları Giray’ın zatürreden öldüğünü ve yeni tip korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Eczacı Giray’ın yakını olduğunu söyleyen kişi, "Yakınım hakkında intenette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece bu döneme denk geldi. Yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İntenette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" diye konuştu. İhsan Giray’ı yıllardır tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı ise Giray’ın çok iyi bir insan olduğunu vurgulayarak ‘’ Yalan söylüyorlar korona virüsten ölmedi’’ diye ifade etti.

Eczanenin önünde fotoğraf çektirdiler

Sosyal medyada yer alan haberleri gören bazı vatandaşlar İhsan Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekinenleri görenler ise şaşkına uğradı.