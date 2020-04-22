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Edirne'de, kontrolden çıkan beton yüklü bir TIR, park halindeki başka bir TIR'a çarptı

Edirne'de, kontrolden çıkan beton yüklü bir TIR, park halindeki başka bir TIR'a çarptı. Park halindeki TIR'ın sürücüsü 56 yaşındaki Yunus Saz feci şekilde can verdi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:06
Edirne'de, kontrolden çıkan beton yüklü bir TIR, park halindeki başka bir TIR'a çarptı

TEM otoyolunun Edirne gişeleri mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde ilerleyen Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR, arıza yapmasıyla birlikte yol kenarına çekerek park edildi. Sürücüsünün haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a yüklendi.

Kontrolden çıkan TIR park halinde bulunan başka TIR'a çarptı; 1 Ölü!

O sırada S.G. yönetiminde olan 34 GA 0102 çimento yüklü bir TIR sürecüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce kenarda bulunan TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, çarpmanın etkisiyle savrularak bu kez de bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan TIR park halinde bulunan başka TIR'a çarptı; 1 Ölü!

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde 56 yaşındaki TIR sürücüsü Yunus Saz’ın hayatını kaybettiğini belirlerken kazaya neden olan diğer TIR sürücüsü S.G. gözaltına alındı. Polsi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
EdirneTır KazasıTem Otoyolu
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