İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Edirne'de, boya malzemesi yüklü TIR ile dorsesinde zift malzemesi taşıyan hafriyat kamyonun çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada kamyon şoförünün hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:57
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Edirne TEM otoyolunun Kapıkule güzergahı yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Edirne'den çıkarak Kapıkule'ye doğru ilerleyen Sezgin Yeğitoğlu yönetimindeki zift yüklü 34 DU 269 plakalı kamyon, kavşaktan Edirne tarafına dönmek isteyen boyla malzemesi taşıyan Mehmet Salih Perçin idaresindeki 14 AAC 322 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek yan yatan kamyonda sürücü Sezgin Yeğitoğlu bulunduğu yerde sıkıştı. 

TIR'ın dorsesinde bulunan çok sayıda boya malzemesi tenekeleri ve kamyonun kasasında bulunan zift malzemeleri yola saçıldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kamyon sürücüsü Sezgin Yiğitoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkarma için bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeğitoğlu, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti.

Gerçekleşen trafik kazası nediyle TEM otoyolunun Kapıkule'ye gidiş istikameti trafiğe bir süreliğine kapanırken, ekipler yola savrulan malzemeleri temizlemek için çalışmalara başladı. Öte yanda; kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Salih Perçin ise polis tarafından gözaltına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıEdirneTem OtoyoluTIRHafriyat Kamyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Elazığ 4 şiddetinde deprem ile sallandı
Elazığ 4 şiddetinde deprem ile sallandı

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı yapacak mı? 32 Bin personel alımı sonrası alım yapılacak mı?
Sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri hangileri?
Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri
Kondisyon bisikleti kaç dakikada ne kadar kalori yaktırır?
TRT 1 Mesneviden Hikayeler nerede çekiliyor? Mesneviden Hikayeler sunucu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Buhar banyosu cilde gerçekten faydalı mı, yoksa uzak mı durulmalı, peki kimler uygulamalı?
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.