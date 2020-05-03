Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Edirne TEM otoyolunun Kapıkule güzergahı yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Edirne'den çıkarak Kapıkule'ye doğru ilerleyen Sezgin Yeğitoğlu yönetimindeki zift yüklü 34 DU 269 plakalı kamyon, kavşaktan Edirne tarafına dönmek isteyen boyla malzemesi taşıyan Mehmet Salih Perçin idaresindeki 14 AAC 322 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek yan yatan kamyonda sürücü Sezgin Yeğitoğlu bulunduğu yerde sıkıştı.

TIR'ın dorsesinde bulunan çok sayıda boya malzemesi tenekeleri ve kamyonun kasasında bulunan zift malzemeleri yola saçıldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kamyon sürücüsü Sezgin Yiğitoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkarma için bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeğitoğlu, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti.

Gerçekleşen trafik kazası nediyle TEM otoyolunun Kapıkule'ye gidiş istikameti trafiğe bir süreliğine kapanırken, ekipler yola savrulan malzemeleri temizlemek için çalışmalara başladı. Öte yanda; kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Salih Perçin ise polis tarafından gözaltına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.