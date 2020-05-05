Edirne'den de güzel haber geldi! Korona vakası 2 gündür görülmüyor

Korona virüs vakasının ülkemizde ilk görüldüğü 11 mart tarihinden itibaren sıkı tedbirler alınmaya başladı ve bir çok şehirde bu tedbirler devam ediyor. Hastalık ile mücadelde epey yol katettiğimiz şu günlerde şehirlerde teker teker vakaların kontrol altına alındığı ve yeni vakaların görülmeği haberleri gelmeye başladı.

Valisi Canalp, il genelinde son 2 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıklayarak, "Koronavirüs ile yapmış olduğumuz mücadele hem Türkiye hem Edirne'de çok iyi gidiyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında.Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz" dedi.

Edirne'de koronavirüs salgının başlamasından bu yana toplam 270 vaka görülürken, 17 kişi yaşamını yitirdi. İl genelinde vaka sayısının 40'ın altına düştüğü belirtildi.