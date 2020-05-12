Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 8.8 Milyon TL değerinde tıbbi maske yakalandı!

Edine’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’ya gitmek için yola çıkan ve şilte rulo ve kullanılmış ev eşyası taşıdığı belirtilen tırda 573.750 tıbbi maske olduğu ortaya çıktı.

Avrupa’ya çıkış yapacağı sırada durdurulan ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından yapılan incelemede toplam değeri 8 milyon TL’den fazla olduğu kesinleşen tıbbi maskelere el konuldu.

Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede 255 koli içerisine gizlenmiş ve toplam değeri 8.8 milyon TL olan 573.750 tıbbi maske bulundu.

Bulunan tıbbi maskeler incelemeye alındı. Kaçakçılık yaptığı şüphesi ile gözaltına alınan 2 kişi ise gerekli işlemler sonrasında Adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 22:29