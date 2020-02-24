Edirne'nin Keşan ilçesinde servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı!

Edine’nin Keşan ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetlemeler yapıldı. Saatler sabah 9.15’i gösterdiğinde yapılmış olan denetlemeler kapsamında yetkililer özel bir okula ait servis şoförünün alkollü olduğu tespit edildi. Polis memurlarının yapmış oldukları denetlemeler sonucunda 0.68 promil alkollü olduğu öğrenilen servis şoförü Ü.A’nın ehliyetine 6 ay süre ile el konulduğu öğrenildi. Ayrıca alkollü araç kullanmak ve yol güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan toplam 3 bin 16 TL cezai işlem uygulandı. Denetlemeler sonrasında araç içerisinde okula gitmek için bekleyen öğrencileri polis memuru okula bıraktı.

Denetlemeler sırasında toplamda 11 araç ve şoförü denetlendi. Yapılan incelemelerde birçok araçta eksikler ve uygunsuzluklar tespit edildi. 3 servis sahibi araç içerisinde olması gerekenden fazla koltuk bulundurmak, 3 servis sahibi gerekli anlarda kullanabilmek için bulunması gereken yangın tüpünü bulundurmamak ve 3 servis sahibi ise yönetmelikte belirtilen hususlara uymaması sebebi ile para cezası verildi.