Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Gece saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'nin arkasında meydana gelen olayda jandarma ekipleri şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Aracın içinde bulunan şahıslar ise jandarmaya. karşı gelerek aracı durdurmadılar ve ateş açarak bölgeden kaçmaya çalıştılar. Otomobilden açılan ateş sonucu, 2 uzman çavuş yaralanırken yaralı askerler olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için arama çalışması başlatırken şüpheliler Garaj kavşağı mevkisinde yakalandılar. Polise de ateş açan saldırganlar olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de gelmesi sonucu yakalandılar.

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilde bulanan Armağan T. ve Muhammet D. ile kendilerine yardım eden 2 arkadaşları gözaltına alınarak Emniyete getirilirken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

