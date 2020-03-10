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Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit 8 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.Doktorun intihar öncesi bıraktığı not neden intihar ettiğini açıklıyordu.

10 Mart 2020 Salı 23:36
Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit, hastane içerisinde bulunan 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Durumu gören hastane personelleri ve vatandaşlar Akşit'in yanına koşarak yardım etmek isteseler de Akşit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

'Yüklü miktarda kredi, çektim ödeyemiyorum'

Birkaç ay önce emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilen Prof. Dr. Sadık Akşit, görgü tanıklarının iddiasına göre intihar öncesi keşif yaptı. Hastanede görevli bir doktorun, intihar öncesi Akşit ile karşılaştığı ve Akşit'in çatıya çıkmadan önce bina önünde bulunan zemine baktığını, normal şartlarda sakin olan doktorun ise gergin tavırlar içerisinde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Akşit'in intihar öncesi gözlüğünü ve kişisel eşyalarını odasında bulunan masaya bıraktığı, masanın üzerinde ise 'Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum' yazılı not kağıdı bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, Akşit'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, çok sayıda hastane çalışanı ve yakınları hastane morgunun önünde bir araya geldi. Savcının incelemesinin ardından doktorun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 23:43
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