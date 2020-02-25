EGM, Ahmet Davutoğlu hakkındaki koruma kararı açıklık getirdi

Eski Başkabakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında ortaya atılan koruma kararının kaldırılamsı iddiaları ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) bir açıklama yapıldı. EGM'nin açıklamasında Davutoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulandı.

EGM'nin yazılı açıklamasında, Ahmet Davutoğlu'nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "özel koruma statüsü"nde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu satatüye istinaden kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlandığı ve 63 personel ve 10 aracın koruma kapsamında kendisine görevlendirildiği bilgisi yer aldı.

Ahmet Davutoğlu'nun yönetmelik kapsamında Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak kişilerden bir olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesindeki konut koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram’daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir."