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EGM'den vatandaşlara çok önemli koronavirüsü uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitesinden koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:59
EGM'den vatandaşlara çok önemli koronavirüsü uyarısı!

Sahte koronavirüs paylaşımı ile ilgili geniş çapta bir çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sayfasından bir açıklama paylaşarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ölümcül boyuttaki yeni tip koronavirüsü (Kovit-19) salgını ile panik oluşturan sahte paylaşım yapanlara karşı 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin başlatıldığı belirtilen açıklamada vatandaşların söz konusu paylaşımlara itibar etmemeleri ve bu konuda dikkatli olunmaları istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi sityesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
EgmKoronavirüsüUyarıSahte Paylaşım
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