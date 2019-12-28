EGM'den yerli otomobil paylaşımında dikkat çeken detay

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından dün tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin otomobiline ilişkin bir paylaşım yapıldı. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yerli otomobilin 'C-SEDAN' modeli fotomontaj yoluyla ekip otosuna dönüştürülmüş görüntüsü yer aldı.
Aynı sayfa üzerinden ikinci bir fotoğraf yayınlayan EGM; #YeniLigeYolculuk etiketiyle Huzur ve güvenliğiniz için diye yazarak başka bir paylaşım daha yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) mesajını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.