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EGM'den yerli otomobil paylaşımında dikkat çeken detay

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili bir paylaşımda bulundu. EGM'nin paylaşımında ise dikkat çeken bir detay vardı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:34
EGM'den yerli otomobil paylaşımında dikkat çeken detay

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından dün tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin otomobiline ilişkin bir paylaşım yapıldı. EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yerli otomobilin 'C-SEDAN' modeli fotomontaj yoluyla ekip otosuna dönüştürülmüş görüntüsü yer aldı. 

EGM'den yerli otomobil paylaşımında dikkat çeken detay

Fotoğrafın altına yazdığı kullanmak için sabırsızlanıyoruz yazısı dikkat çeken bir detay olarak görüldü. Sosyal medyada EmniyetGM kullanıcı adıyla mesajını paylaşan EGM paylaşımda "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye yazdı.

Aynı sayfa üzerinden ikinci bir fotoğraf yayınlayan EGM; #YeniLigeYolculuk etiketiyle Huzur ve güvenliğiniz için diye yazarak başka bir paylaşım daha yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) mesajını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
YerliotomobilEgm
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