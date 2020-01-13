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EGM hizmetli alımı yapacak. Başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli personel alımı yapacak ve alıma yönelik başvurular için bekleyiş sürüyor. Aktarılan güncel bilgilere göre başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:30
EGM hizmetli alımı yapacak. Başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hizmetli persponel alımı yapılacak. Yayınlanan ilana göre Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kannu kapsamında çeşitli illere atanmak üzere hizmetli alımı yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda adaylara genel başvuru şartları da bildirilirken, atamalara dair başvuru tarihi de resmi olarak paylaşıldı.

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre alım şartları ise şu şekilde:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olmak (Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylar için)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylar için)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı

olmak

EGM Hizmetli Alımı Başvuru Belgeleri:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetli alımına ilişkin başvurularda adayların nüfus cüzdanı, son 6 ay içinde çekilmiş 2 vesikalık, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ibraz etmesi gerekiyor. Başvurular 31 Ocak'ta sona eriyor.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:30
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