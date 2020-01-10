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EGM ve MSB, kadın-erkek subay ve astsubay personel alımı yapıyor. Detaylar belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından en az lise mezunu adaylar arasından memur ve asker alımı yapacak. Kadın-erkek subay ve astsubay personel alım ilanı ile ilgili detaylar belli oldu.

10 Ocak 2020 Cuma 17:30
EGM ve MSB, kadın-erkek subay ve astsubay personel alımı yapıyor. Detaylar belli oldu

 

İntenette yayınlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından en az lise mezunu adaylar arasından asker ve memur alımının gerçekleştirileceği netlik kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre ise kuruma kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Kadrolu Memur Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilan ettiği duyuruda en az lise mezunu olmak üzere adaylar arasından kuruma kadrolu personel alacağı belirtildi. KPSS puanıyla gerçekleştirilecek alım ile aşçı, hizmetli ve sosyolog kadrolarına atama gerçekleştirilecek.

EGM Aşçı Alım İlanı:

EGM Sosyolog Alım İlanı:

EGM Hizmetli Alım İlanı

MSB Memur ve Asker Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre kuruma en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli ve asker alımı yapacak. Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nda yayınlanan ilanın detayları şu şekilde:

 

 

Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30
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