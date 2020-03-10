betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
327.896
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9649
EURO
6.9505

EGM’den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler

Corona virüs (COVID-19) salgınının dünya genelinde bir çok kişinin yaşamını yitirmesine sebep olması üzerine EGM'den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler başlatıldı. EGM, kamu düzenini bozan paylaşım yapan kişiler için sanal devriye işleminin başlatıldığını açıklayarak bu şahıslar hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

10 Mart 2020 Salı 23:27
EGM’den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) vakalarına rastlandığına yönelik gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının paylaşımını yapanların hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

EGM, koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğüne dair paylaşımlar yapılarak korku ve panik oluşturup kamu düzenini bozan paylaşım yapanlar için 7/24 sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı. Bu bağlamda dünya genelinde pek çok kişinin ölümüne sebebiyet veren Korona virüsü (COVID-19)’a ilişkin ülkemizde salgın olduğuna dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplarla paylaşarak kamuoyunu endişeye sürükleyen paylaşımların tespit edildiği ve bu şahıslar hakkında işlem başlatılacağı belirtildi.

EGM’den son dakika corona virüs açıklaması

Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 10.03.2020 23:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik canavarı yine yollarda! ortalığı savaş alanına çevirdi ! kaçtı
Trafik canavarı yine yollarda! ortalığı savaş alanına çevirdi ! kaçtı
Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak
Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak
Yargı paketi ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman meclise geliyor?
Yargı paketi ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman meclise geliyor?
Uzman Çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi mecliste!
Uzman Çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi mecliste!
Türk ve Rus askeri heyetlerinin kritik İdlib toplantısı başladı!
Türk ve Rus askeri heyetlerinin kritik İdlib toplantısı başladı!

Popüler Haberler

Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
Survivor 2020 10 Mart iletişim ödülünü hangi takım kazandı!
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
Afili Aşk dizisinden final kararı geldi!
AirPods şarkı atlatma ve değiştirme nasıl yapılır?
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! La Casa De Papel 4. Sezon konusu ve başlangıç tarihi
Arka Sokaklar Nadya ayrılıyor mu? Wilma Elles'den efsane diziye veda
Türkiye İş Kurumu ile 44 Şehire sınavsız personel alımı
Emeklilere promosyonda dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Emeklilere promosyonda bilinmesi gerekenler
Mucize Doktor Dizisi Kıvılcım’ın bebeği olacak mı, bebeği doğuracak mı?
Hizmetçiler dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler'in reyting oranları
Türkiye’nin en zengin 100 ismi kim? Forbes Türkiye, Türk milyarderler listesini yayınladı!
2020 Ziraat PTT Emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları
Oda Tv neden açılmıyor, nasıl giriş yapabilirim? Neden kapandı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.