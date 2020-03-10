EGM’den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) vakalarına rastlandığına yönelik gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının paylaşımını yapanların hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

EGM, koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğüne dair paylaşımlar yapılarak korku ve panik oluşturup kamu düzenini bozan paylaşım yapanlar için 7/24 sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı. Bu bağlamda dünya genelinde pek çok kişinin ölümüne sebebiyet veren Korona virüsü (COVID-19)’a ilişkin ülkemizde salgın olduğuna dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplarla paylaşarak kamuoyunu endişeye sürükleyen paylaşımların tespit edildiği ve bu şahıslar hakkında işlem başlatılacağı belirtildi.

EGM’den son dakika corona virüs açıklaması

Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.