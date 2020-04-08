Egzoz emisyon ölçümü kontrolleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra vatandaşların dışarı çıkmalarını en aza indirmek için birçok işlem online platformlara aktarıldı ve bazı işlemler de ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde araç muayenelerinin ertelenmesinin ardında egzoz emisyon ölçümlerinin de ertelendiği duyuruldu.
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