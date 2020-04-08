Egzoz emisyon ölçümü kontrolleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra vatandaşların dışarı çıkmalarını en aza indirmek için birçok işlem online platformlara aktarıldı ve bazı işlemler de ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde araç muayenelerinin ertelenmesinin ardında egzoz emisyon ölçümlerinin de ertelendiği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada; Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, egzoz emisyon ölçüm süresi dolan araçlar için bu süre 3 ay ertelendi. 3 aylık süre bitiminde ise, vatandaşlar araçlarının emisyon ölçümlerini 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Bakan Kurum bu açıklamayı Twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’den ve dünyadan merak edilen deprem haberleri; uzman yorumları ve daha fazlası Haberport mobil uygulamasında. Hemen indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemde olup biten her şeyi anında öğrenmek istiyorsan, ne bekliyorsun? Hadi bizi Instagram’da takip etmeye başla >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Hiçbir haberden geri kalmamak istiyorsan, sen de katıl aramıza! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!