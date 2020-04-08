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Egzoz emisyon ölçümü kontrolleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Araçlarının emisyon ölçüm süreleri dolan vatandaşlara sevindiren haber, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada egzoz emisyon ölçümü kontrollerinin, koronavirüs nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İşte, detaylar.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:34
Egzoz emisyon ölçümü kontrolleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra vatandaşların dışarı çıkmalarını en aza indirmek için birçok işlem online platformlara aktarıldı ve bazı işlemler de ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde araç muayenelerinin ertelenmesinin ardında egzoz emisyon ölçümlerinin de ertelendiği duyuruldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada; Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, egzoz emisyon ölçüm süresi dolan araçlar için bu süre 3 ay ertelendi. 3 aylık süre bitiminde ise, vatandaşlar araçlarının emisyon ölçümlerini 45 gün içerisinde gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Bakan Kurum bu açıklamayı Twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. 

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Son Güncelleme: 08.04.2020 23:34
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