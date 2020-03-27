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Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma için son tarih ertelendi!

Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma için son tarih ertelendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma tarihinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

27 Mart 2020 Cuma 00:54
Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma için son tarih ertelendi!

Ahaber’e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlikler ve ehliyet yenileme konusuna değindi.  Corona virüsüne karşı nüfus müdürlüklerinde büyük önlemler alındığını söyleyen Bakan Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların randevularının 2 buçuk ay sonrasına ertelendiğini belirtti.

Randevu tarihlerinin ertelenmesinden sonra yeni bir karar alınarak, daha önce 8 dakika olan randevu süresi önce 30 dakikaya, şimdi de 1 saate çıkarıldı. Alınan önlemler kapsamında nüfus müdürlüklerinde artık randevusuz işlem yapılmıyor.

Ehliyet yenileme ve yeni kimlik alma son tarihi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında ehliyet yenileme son başvuru tarihinin henüz değiştirilmediğini, 2023 yılı sonuna kadar ehliyet yenileme işlemlerinin devam edeceğini söyledi. Yeni kimliklerini henüz almayan vatandaşlar da 2023’e kadar kimliklerini alabilecek.

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Son Güncelleme: 27.03.2020 00:54
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