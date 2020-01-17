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Ehliyetsiz drift yaparken yakalanmıştı; hız tutkunu sevdası yüzünden canından oldu

Kırklareli'de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduktan sonra otomobille drift yapmaktan para cezasına çarptırılan Onur Yurtseven, hız tutkunu sevdası yüzünden canından oldu.

17 Ocak 2020 Cuma 00:11
Ehliyetsiz drift yaparken yakalanmıştı; hız tutkunu sevdası yüzünden canından oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Onur Yurtseven, alkollü araç kullandığı tespit edilmiş ve ehliyetine el konulmuştu. Arkadaşına ait bir otomobille drift yaparken yakalanan Yurseven'e polis 7 bin 20 lira para cezası kesmişti.

Hız yapmayı çok seven ve bunu bir tutku haline getiren Onur Yurtseven, Lüleburgaz D-100 karayolunun Edirne Bayırı mevkiinde trafik kazası geçirdi. Sabaha karşı gerçekleşen kazada ehliyetsiz olarak kullandığı araçla hız yaptığı idda edilen Yurtseven, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi ve yol devrildi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan Onur Yurtseven ile ağabeyi Uğur Yurtseven'i araçtan çıkardılar. Sağlık ekipleri tarafıdan olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kardeşler ambulanslara alınarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Durumu ağır olan Onur Yurtseven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Uğur Yurtseven'in tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:46
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKırklareliLüleburgazDrift
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