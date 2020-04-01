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Ek genelgeyle birlikte pazar yerlerine ateş ölçerli kontrollü giriş

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelge kapsamında, pazar yerlerine giriş ve çıkışlarda ateş ölçer kontrolü uygulaması başlatıldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:01
Ek genelgeyle birlikte pazar yerlerine ateş ölçerli kontrollü giriş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlı ek bir genelege yayımladı. Genelgede halk pazarlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı ve vatandaşlar kontrol noktalarında ateşleri ölçülerek pazar yerine alınması kararlaştırıldı.

81 il valiliğine gönderilen geneldede, koronavirüs salgının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenildiği hatırlatılarak haftanın belli günleri toplanan pazarlar da dahil olmak üzere uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığının görüldüğü belirtildi.

Genelgedeki talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ilave olarak belirli günlerde kurulan pazar yerleri veya alanların önlemler dahilinde olmasının istenildiği ek genelgede şunlar kaydedildi:

- Pazarın toplanacağı gün pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç ­gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ­çıkışlar engellenecek. 

- Pazar yerine giriş ve çıkışlar mümkünse aynı yerden yapılmayacak. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacak.

- Pazar yerlerinde sergi, tezgah veya tahtalar, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak. 

- İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulacak, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulacak ve koridorda bekleyenler arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak. 

- Pazarlarda akşam üstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için de vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanacak.

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