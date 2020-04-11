Ekmek kavgası diye sunulan görüntülerin gerçek sebebi ortaya çıktı!

Korona virüs tedbirleri kapsamında içişleri bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklarda yoğunluk oluşmuş vatandaşlar marketlere,fırınlara akın etmişti ve bu görüntüler evlerde kendilerini izole eden kişiler tarafından tepki ile karşılanmıştı.Tam bu sırada sosyal medyada ekmek kavgası diye bir kavganın görüntüleri servis edildi ve kavga görüntüleri sosyal medya üzerinde gündem oluşturdu.İşte o kavganın gerçek sebebi bugün ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'daki ekmek kavgası diye sunulan kavganın trafik kazası sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı.

TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" diye anlattı.