İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Ekmek kavgası diye sunulan görüntülerin gerçek sebebi ortaya çıktı!

Dün gece sokağa çıkma yasağı sonrası ekmek sırasında kavga diye sosyal medyaya düşen kavganın esas sebebi ortaya çıktı. Bakın ekmek kagvası diye servis edilen görüntülerin altındaki gerçek sebep neymiş..

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:10
Ekmek kavgası diye sunulan görüntülerin gerçek sebebi ortaya çıktı!

Korona virüs tedbirleri kapsamında içişleri bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklarda yoğunluk oluşmuş vatandaşlar marketlere,fırınlara akın etmişti ve bu görüntüler evlerde kendilerini izole eden kişiler tarafından tepki ile karşılanmıştı.Tam bu sırada sosyal medyada ekmek kavgası diye bir kavganın görüntüleri servis edildi ve kavga görüntüleri sosyal medya üzerinde gündem oluşturdu.İşte o kavganın gerçek sebebi bugün ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'daki ekmek kavgası diye sunulan kavganın trafik kazası sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı.

TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" diye anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kavga GörüntüleriEkmek KavgasıKaza Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü

Popüler Haberler

Engelli maaşları hangi durumlarda, neden kesilir?
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Açık Kapı Yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık kapı yardım başvuru sonucu sorgulama
Brews Brothers dizisi Netflix'te konusu, fragmanı, oyuncuları
KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı akıbeti belli oldu
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Ölen birini görmenin tabiri
Yeni SUV Alfa Romeo Stevio aracın Türkiye satış fiyatları ve özellikleri açıklandı!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
Propolis nedir? Bal ve arı ürünlerini nasıl doğru kullanırız?
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Ekmek hamuru nasıl yapılır, dolapta saklanır mı?
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.