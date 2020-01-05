Ekonomik kriz bir genci yaşamdan aldı! Yemekhane parası bulamayan Sibel Ünli intihar etti

Dün öğle saatlerinde İsttanbul Samatya Sahili’nde, kayalıklar üzerinde bir çanta gören vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardndan olay yerine gelen ekipler denizden bir ceset çıkardılar. Cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ilanı vererek aranan Sibel Ünli olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 3. sınıfta okuyan Sibel Ünli'nin intihar ederek yaşamına son verdiği anlaşıldı. 20 yaşındaki genç kızın intiharıyla ilgili araştırmalar yapılırken sosyal medya hesapları incelendi.

Sibel Ünli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter" "kartımda para kalmamış sadece bir liram var" ve "Bir lira kırk kuruşmuş" mesajlarını yayınladığı öğrenildi.



Yaklaşık bir haftadır İstanbul Üniversitesi öğrencileri yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğün verilmesi yönünde verdiği karara tepki göstermiş ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele etmeye başlamışlardı. Ekonomik kriz koşullarında az bir harçlıkla yaşam mücadelesi veren öğrenciler bu krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söylemişlerdi. söz konusu karşıt yapan öğrenciler ise polis copuna maruz kalmış ve rektörlüğe dilekçe vermeleri engellenmişti.