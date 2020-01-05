İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697

Ekonomik kriz bir genci yaşamdan aldı! Yemekhane parası bulamayan Sibel Ünli intihar etti

İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Sibel Ünli intihar ederek yaşamına son verdi. Ünli, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yemekhane kartında para kalmadığı yönünde bir tweet atmıştı.

05 Ocak 2020 Pazar 15:20
Ekonomik kriz bir genci yaşamdan aldı! Yemekhane parası bulamayan Sibel Ünli intihar etti

Dün öğle saatlerinde İsttanbul Samatya Sahili’nde, kayalıklar üzerinde bir çanta gören vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardndan olay yerine gelen ekipler denizden bir ceset çıkardılar. Cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ilanı vererek aranan Sibel Ünli olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 3. sınıfta okuyan Sibel Ünli'nin intihar ederek yaşamına son verdiği anlaşıldı. 20 yaşındaki genç kızın intiharıyla ilgili araştırmalar yapılırken sosyal medya hesapları incelendi.

Sibel Ünli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter" "Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" ve "Bir lira kırk kuruşmuş" mesajlarını yayınladığı öğrenildi. 

Yemekhane parası bulamayan Sibel Ünli intihar etti


Yaklaşık bir haftadır İstanbul Üniversitesi öğrencileri yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğün verilmesi yönünde verdiği karara tepki göstermiş ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele etmeye başlamışlardı. Ekonomik kriz koşullarında az bir harçlıkla yaşam mücadelesi veren öğrenciler bu krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söylemişlerdi. söz konusu karşıt yapan öğrenciler ise polis copuna maruz kalmış ve rektörlüğe dilekçe vermeleri engellenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul üniversitesiSibel ünliYemekhane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin 844 personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı duyuruldu
Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin 844 personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı duyuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 memur alımı başvuru işlemleri başlıyor! Kuruma psikolog alınacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 memur alımı başvuru işlemleri başlıyor! Kuruma psikolog alınacak.
Sıcak gelişme: İzmir'de patlama mı oldu? Şiddetli ses kentte paniğe yol açtı
Sıcak gelişme: İzmir'de patlama mı oldu? Şiddetli ses kentte paniğe yol açtı
2019 İSG 2. Dönem sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuç ilan tarihi belli oldu
2019 İSG 2. Dönem sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuç ilan tarihi belli oldu
Jandarma memur alımı başvuruları 17:00'da sona eriyor. Başvurular tamamlanacak
Jandarma memur alımı başvuruları 17:00'da sona eriyor. Başvurular tamamlanacak
Antalya'da sır ölüm! 1'i doktor 2 kişi evde ölü olarak bulundu
Antalya'da sır ölüm! 1'i doktor 2 kişi evde ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

2020 KOSGEB çiğ köfteci desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
Yasmin Erbil TV100'den kovuldu mu? Magazin hattı programında neden yok?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Nöbetçi noter listesi 5 Ocak Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Sararan bardakları temizlemek için pratik yöntemler
Araç ipotekli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 araç ipotekli kredi şartları nedir?
SGK işlemdeki evrak takip ve sorgulaması nasıl yapılır? Sgk evrak takip ve sorgulama işlemleri
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?
Kara listeden nasıl çıkılır? Banka kara listesi nedir, çıkmak için ne yapılmalıdır?
Cuma mesajları! 3 Ocak haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
Star Trek Beyond filmi TV'de ilk kez Kanal D'de yayınlanacak!
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri
Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!
Nöbetçi noter nerede? 4 Ocak Cumartesi - 5 Ocak Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi noter nerede sorgulama! Türkiye Noterler Birliği 4 – 5 Ocak İl İl Cumartesi ve Pazar açık olan TNB nöbetçi noter listesi!
Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır? 2020 Çocuk doğum parası şartları ve miktarı
2020 Hac fiyatları ne kadar oldu? 2020 en düşük hacca gidiş maliyetleri belli oldu
Günlük burç yorumları 5 Ocak 2020 Pazar - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.