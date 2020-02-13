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Ekonomik sıkıntı yüzünden önce eşinin canına kıymak istedi sonra kendini vurdu

Kastamonu Taşköprü'de oturan 2 çocuk babası Cemil D. ekonomik sıkıntılar ve borçları yüzünden bunalıma girerek önce eşini vurdu sonra intihar etti. Eşi S.D.'nin yaralandığı olay sonrası intihar eden Cemil D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 Şubat 2020 Perşembe 00:42
Ekonomik sıkıntı yüzünden önce eşinin canına kıymak istedi sonra kendini vurdu

Kastamonu'ya bağlı Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'sinden bir cinayet haberi alındı. İddialara göre 2 çocukları bulunan Cemil D. ve S.D. ekonomik sıkıntılar ve borçları yüzünden evde tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bunalımda olan ve o öfkeyle cinnet getiren Cemil D. evde bulundurduğu silahı eşine doğrultarak ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunla birlite eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil D. aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Evden gelen silah seslerini duyan komşular ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken ağır yaralı olduğu anlaşılan Cemil D. ve eşi S. D.'yi ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Burada tedavi altına alınan Cemil D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken S.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

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IntiharKastamonuTaşköprüBorç
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