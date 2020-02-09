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Eksi 18'i gören Adana'da suya kayarak düşen otomobil buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eksi 18 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana gelirken, yol kenarındaki birikmiş olan suyun içerisine kayan otomobil buz tuttuğu için çıkarılamadı.

09 Şubat 2020 Pazar 14:43
Eksi 18'i gören Adana'da suya kayarak düşen otomobil buz tuttu

Tüm Türkiye'yin etkisi altında olduğu soğuk hava dalgaları Adana'yı da etkiledi. Merkeze bağlı Tufanbeyli ilçesinde ise sabaha karşı hava sıcaklıkları eksi 18'lere kadar düştü. Olumsuz hava şartlarından dolayı ise yollarda buzlanmalar meydana geldi.

Sabaha karşı düşen sıcaklıklardan dolayı ise buz tutan yolda bir sürücünün otomobili kayarak yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla inerek kurtulurken kazadan bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tuttu ve otomobil buzlu suyun içerisinden çıkartılamadı. Ölümden dönen otomobil sürücüsü ise aracını orada bırakarak kaza yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Diğer taraftan ilçede aşırı soğuklar nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluşurken soğuk havanın 3 gün daha devam edeceği öğrenildi.

Eksi 18'i gören Adana'da suya kayarak düşen otomobil buz tuttu

Anahtar Kelimeler:
AdanaBuz Tutan OtomobilAdana Hava Sıcaklığı
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