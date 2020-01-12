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El-Kaide üyelerine kargoyla drone gönderen şahsa şok baskın

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü El-Kaide üyelerine kargo yoluyla drone gönderdiği tespit edilen bir şahsı belirlenen adrese baskın yaparak yakaladı.

12 Ocak 2020 Pazar 16:10
El-Kaide üyelerine kargoyla drone gönderen şahsa şok baskın

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bulunan El-Kaide terör örgütü üyelerine Türkiye'den drone gönderen bir şahsı yakalamak için harekete geçtüleri. İl Meniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler isminin C.D. olduğu anlaşılan şahıs ile ilgiliadres belirleme çalışmaları yaptıktan sonra belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Adana merkeze bağlı Yüreğir ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler örgüt üyelerine kargo yoluyla drone temini sağalayan C.D.'yi yakalarak gözaltına aldı.

Ekipleri şüphelinin evinde yaptıkları aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pervaneler ele geçirirkene götürülerek sotguya alınan C.D'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 adet drone gönderdiği ortaya çıktı. 

Hatay'a giden kargoların ise, örgüt üyeleri tarafından Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü öğrenildi.

Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği ve C.D'nin daha sonra Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldığı belirtildi. Burada ki işlemleri tamamlanarak ifadesi alınan C.D., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
SuriyeAdanaEl KaideDrone
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