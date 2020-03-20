El nasıl yıkanmalı? Dr. Ignaz kimdir? Google el yıkama Doodlesi ile geldi!

Coronavirüs’ün hızla yayılıp tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından, uzmanlar, bu virüsten korunmanın en basit ve etkili çözüm yolu olarak elleri bol bol yıkamak gerektiğini söylüyor.

Google’dan el yıkama hamlesi! Dr. Ignaz kimdir?

Gerek televizyonlarda, gerekse tüm sosyal medya mecralarında herkesin dile getirdiği el yıkamanın önemi hakkında Google şirketi de yapmış olduğu bir doodle ile “El nasıl yıkanmalı?” konusuna açıklık getirrirken Dr. Ignaz Semmelweis’i ise bizlere hatırlattı.

Google el yıkama doodle’ı ile karşımızda

Google’ın arama motorunun bulunduğu siteye yeni bir güncelleme gelerek, özelleştirilmiş logo yani doodle eklendi. Bu doodle tıklayan kişiler, bir video ile karşılaştı ve ellerini nasıl yıkaması gerektiği hakkında bilgi sahibi oldular. İşte o video;

Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinen ayrıca tıpta “Annelerin kurtarıcısı” adıyla ünlenen Macar hekim Ignaz Philipp Smmelweis, lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerinde oluşan el yıkama alışkanlıkları ilişkiyi bulmuştur.

Dr. Ignaz Semmelweis kimdir?

İlk okuduğunuzda olur mu öyle saçma şey diyecek olsanız bile, zamanında tıp alanında çalışanların bile el yıkama alışkanlığı pek olmadığı bir gerçektir. 19. Yüzyılın ortalarında, Dr. Semmelweis yeni anne olmuş olan kadınların doğurduğu çocukların çok geçmeden, bilinmeyen nedenlerden ötürü öldüğünü gözlemledi.

Semmelweis, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarında bulunan bakterilerin, yeni doğum yapmış olan kadınlara bulaşacağını ve bunun sonucunda enfekte durumunun ortaya çıkacağını açıklamıştı.

Bu bağlamda 1847 yılında işine başladığı Avusturya’da bulunan Viyana Genel Hastanesinin doğum kliniği bölümünde olan tüm işçilerin hastaların arasında dolaştığı esnada ellerini sık sık yıkamalarını dile getirdi. Teorisi o yıl itibariyle on yıllar geçmesine rağmen kabul görmemiş olsa bile, el yıkama alışkanlığı edinilmesinin sonucunda enfeksiyon oluşma oranlarının oldukça fazla bir düşüş seyrettiği gözlemlenmekte.