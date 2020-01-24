Elazığ büyük depreminde zamanla yarış devam ediyor! Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde ve 6.75 kilometre derinliğindeki deprem Tunceli, Diyarbakır, Şınak ve Gaziantep başta olmak üzere Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan pek çok ilde hissedildi. Saat 20.55 sularında başlayan deprem sonrasında çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

6-7 kişi binanın altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu deprem sonucunda 2’si Malatya 2’si Elazığ’da olmak üzere deprem sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Bakan Soylu, Maden ilçesinde 4-5 katı binanın yıkıldığını ve 2 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Elazığ İl Genel Meclisi üyesi Cuma Telçeken, söz konusu depreme ilişkin edinmiş olduğu bilgilerde yıkılan bir binada 6-7 kişinin kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Elazığ Maden ilçesinde yerle bir olan binada kurtarma çalışmaları sürüyor.