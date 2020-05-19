Elazığ'da 14 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile 44.100 TL ceza uygulandı!

Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara polis güçlerince cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Son olarak açıklanan bilgilere göre Elazığ’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye toplam 44.100 TL idari para cezası uygulandı.

Elazığ il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan incelemeler sonrasında kalabalık bir insan grubunda 10 kişi maskesiz yakalandı. Maskesiz tespit edilen 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğinde 31.500 TL para cezası kesildi.

Öte yandan güzellik merkezleri, berberler ve kuaförleri de denetleyen ekipler bir güzellik salonunda 2 çalışan ve 2 müşterinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilerek toplam 12.600 TL para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu iş yerine 10 gün faaliyetlerinden men verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:43