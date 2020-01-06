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Elazığ'da 34 öğrenci sabaha karşı apar topar hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bulunan bir yurtta sabaha karşı 34 üniversite öğrencisi apar topar hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan öğrencilere yapılan ilk müdahalede gıda zehirlenmesi şüphesi olmadığı enfeksiyon olma ihtimali olabileceği belirlendi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:26
Elazığ'da 34 öğrenci sabaha karşı apar topar hastaneye kaldırıldı

Elazığ merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi’ndeki İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan 34 öğrenci sabaha karşı apar topar hastanelere kaldırıldı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındılar. 

Hastanede öğrencilere yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30’u taburcu edilirken 4 öğrencinin halen müşahede altında bulunduğu ve onlarında sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada öğrencilerin farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesinde şüphelenmedikleri ve böyle bir durumun olmadığı, enfeksiyondan dolayı oluşan bir rahatsızlanma ihtimali üzerinde durduklarını aktardılar.

Son Güncelleme: 06.01.2020 12:26
Anahtar Kelimeler:
ElazığKız öğrenci YurduIzzet Paşa YurduHastane
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